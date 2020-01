news

Soutenons ceux qui s'engagent dans l'éducation à la paix ! On fête aujourd'hui la journée internationale de l'éducation

« Apprendre pour les personnes, la planète, la prospérité et la paix », c'est le thème de la seconde édition de la Journée internationale de l'éducation instituée par les Nations unies, qui est célébrée aujourd'hui dans le monde entier.

Éduquer c'est toujours construire la paix. C'est la raison pour laquelle nous adressons aujourd'hui nos salutations à ceux qui, toute l'année, enseignent et éduquent à la solidarité, au souci de l'environnement et à la paix.

L'instruction répond au grand désir d'apprendre des enfants, à une « faim d'école », souvent niée par les phénomènes d'exclusion, de pauvreté, de violence urbaine, par les mafias et par la guerre. C'est pourquoi Sant'Egidio a créé, dans beaucoup d'endroits du monde, les écoles de la paix, lieux alternatifs à l'abandon et à l' « école de la violence » des nombreuses périphéries humaines et géographiques. Lieux où il est donné à tous de pouvoir grandir à l'école de l'amitié, dans un climat d'inclusion et de solidarité. À tous les enfants et enseignants bénévoles qui s'engagent dans les écoles de la paix, en Italie, en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, nous adressons les paroles qu'a adressées le pape François à l'Angélus du 1er janvier 2020 : « Allez de l'avant ! ». Voir la vidéo.

Nos salutations s'adressent aussi aujourd'hui aux étudiants de tous âges et de toutes origines et à leurs enseignants des écoles de langue et de culture, lieux de véritable intégration, où se construit un monde sans murs.