52° anniversaire de la Communauté de Sant'Egidio. A Rome liturgie eucharistique présidée par le card. Pietro Parolin

A 17h30 dans la basilique Saint-Jean-de-Latran

SANT’EGIDIO FETE SAMEDI SES 52 ANS A SAINT-JEAN-DE-LATRAN

Le 8 février le “peuple” de la Communauté, des gens de tous âges ainsi que de nombreux pauvres qui en font partie, se donnera rendez-vous dans la basilique à 17h30 (entrée à partir de 16h30) pour une célébration présidée par le Secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin – suivie d'un moment de fête

Samedi 8 février le "peuple de Sant'Egidio", des gens de tous âges, provenant de tous les quartiers de la capitale, avec les pauvres qui en font partie ainsi que de nombreux amis qui accompagnent son chemin, se donnera rendez-vous à 17h30 dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, pour une célébration présidée par le Secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.

A la fin de la liturgie se tiendra la fête avec tous les participants: personnes âgées en difficulté, desquelles Sant'Egidio est particulièrement proche, des sans domicile souffrant à cause du froid de l'hiver et de la solitude, des personnes porteuses de handicap, dont certaines sont engagées dans des parcours artistiques et professionnels, des immigrés qui depuis des années vivent l'expérience de l'intégration dans le tissu social et civil italien, y compris ceux qui sont arrivés par les couloirs humanitaires, le projet qui a déjà permis à 3.000 réfugiés vulnérables d'arriver en sécurité en Italie et dans d'autres pays européens. Un peuple où se confond qui aide et qui est aidé, car tous peuvent faire gratuitement quelque chose pour les autres, et qui vit aujourd'hui, encore plus, la nécessité de travailler pour la paix, menacée en trop d'endroits du monde.

La fête de Rome - ouverte à tous les amis de la Communauté - n'est que la première; de nombreuses autres suivront dans les plus de 70 pays où est présente Sant'Egidio, de l'Europe à l'Afrique, de l'Asie à l'Amérique latine.

Pour des raisons logistiques les journalistes, photographes et professionnels travaillant dans le secteur médiatique intéressés par l'événement sont priés d'envoyer, au plus tard vendredi 7 février, une demande d'accréditation à [email protected], indiquant le nom du média auxquels ils appartiennent ainsi que leur fonction (journaliste, photographe, employé de radio-tv) en joignant une copie de leur document professionel.