Les couloirs humanitaires, une excellence non seulement italienne mais européenne: ils se poursuivent en France. 33 nouvelles vies sauvées!

COMMUNIQUE DE PRESSE - 28 janvier 2020

Paris - Sept nouvelles familles syriennes accueillies en France depuis le Liban via les #couloirshumanitaires





Arrivée en France de sept nouvelles familles de réfugiés syriens en provenance du Liban - soient trente-trois nouvelles personnes accueillies et accompagnées par des collectifs citoyens des couloirs humanitaires



Mercredi 29 janvier 2020 à 19h35 aux arrivées du Terminal 2E, aéroport Roissy Charles-de-Gaulle



La première phase du protocole "Couloirs humanitaires" se termine bientôt avec l’arrivée à Paris depuis le Liban mercredi 29 janvier 2020 d’un nouveau groupe de réfugiés syriens qui entrera en toute sécurité (via un vol Air France) et légalement en France. Il s’agit de sept familles, soient trente-trois nouvelles personnes, dont 17 enfants de 2 mois à 18 ans ! Il s’agit exclusivement de familles syriennes, originaires de Homs, de Qamishli, d’Alep, de Sweda ou encore de Daraa.



Les familles seront comme d’habitude réparties dans différents lieux d’accueil. Nous sommes heureux de la participation d’un nouveau département : le Finistère accueille sa première famille des couloirs humanitaires. Les autres familles iront en Eure-et-Loir, en Lozère, dans le Lot-et-Garonne, en Charente-Maritime et dans les Pyrénées-Atlantiques.



Ces personnes seront attendues à l’aéroport avec toute la chaleur et la fraternité dues à des familles en exode et traumatisées par la guerre. Une distribution de fleurs et des discours sont ainsi prévus à leur descente d’avion.



Plus de 3000 réfugiés arrivés en Europe via les couloirs humanitaires

Les histoires de ceux qui sont déjà arrivés montrent qu’il est possible non seulement de sauver ceux qui risquent de tomber entre les mains des trafiquants d’êtres humains, mais aussi d’engager des voies d’intégration. À une époque où aider ceux qui ont besoin apparaît toujours plus difficile, le modèle lancé par Sant’Egidio – avec le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours catholique-Caritas France – a vu au contraire croître la solidarité, grâce à la générosité de nombreux Français (dont certains ont même offert leurs maisons pour l’hospitalité) et leur engagement volontaire et gratuit.



Depuis février 2016, plus de 3000 réfugiés sont déjà arrivés en Italie, en France, Belgique et Andorre via les couloirs humanitaires.



Les couloirs humanitaires en France

En France, les nouveaux arrivants sont gérés par des collectifs citoyens (associations, paroisses, communautés, familles...) dans plus de 40 départements français grâce à plus de 2000 bénévoles (24 départements accueillent déjà deux familles et plus). La priorité est l'apprentissage de la langue française et la scolarisation immédiate des enfants. Une fois le statut de réfugié obtenu, les adultes sont guidés dans leur insertion professionnelle, avec l'objectif de devenir autonomes dans un délai d'une année, afin de laisser le logement pour de nouvelles familles.



Cette nouvelle arrivée portera à 453 le nombre de personnes accueillies en France (sur 500 prévues par le premier protocole) depuis juillet 2017 (soit 115 familles, et 9 personnes isolées). Ces 124 familles et personnes seules sont majoritairement syriennes (62 Irakiens / 23 Palestiniens de Syrie / 368 Syriens) ; 198 personnes sont des enfants de moins de 18 ans (ou dans leur 18e année) lorsqu’ils arrivent en France (soit presque 45 %).