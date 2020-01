news

L'Italie qui accueille, des réfugiés sains et saufs: la vidéo des réfugiés arrivés aujourd'hui par les couloirs humanitaires depuis le Liban

86 réfugiés syriens sont arrivés à l'aéroport de Fiumicino depuis le Liban. Les promoteurs des couloirs humanitaires les ont attendus et accueillis de manière chaleureuse: la Communauté de Sant'Egidio, la FCEI [Fédération des Eglises évangéliques en Italie] et Tavola Valdese. Ainsi commencent de nouveaux parcours: avec un accueil au visage amical qui, de manière volontaire et gratuite, accueille dans toute l'Italie et accompagne l'intégration.

