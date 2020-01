news

Les couloirs humanitaires, un modèle positif et reproductible. Né en Italie, il peut devenir structurel en Europe

« Les couloirs ? C'est un modèle positif qui vient d'Italie, qui a été reproduit en France, en Belgique, qui est reproductible et dont nous espérons qu'il deviendra un modèle structurel de l'Union européenne. L'autre aspect positif est l'accueil et le parcours d'intégration des familles : aujourd'hui, en effet, pour accueillir les familles, il y aura certaines des familles qui vivent en Italie depuis trois ans déjà et qui sont parfaitement intégrées ».

C'est ce que déclare, à l'aéroport de Fiumicino, Daniela Pompei, responsable des services aux migrants, réfugiés et roms de la Communauté de Sant'Egidio, au cours de la cérémonie de bienvenue des 86 réfugiés syriens arrivés en Italie ce matin depuis Beyrouth (Liban). « Ce que nous voulons démontrer, au-delà des chiffres, a expliqué à son tour Federica Brizi, responsable accueil de la Fédération des Églises protestantes en Italie, c'est précisément le caractère reproductible du dispositif et le fait que le modèle des "couloirs" peut fonctionner et être adopté aussi au niveau européen ».

Parmi les réfugiés, qui seront accueillis par des associations, paroisses et communautés dans différentes régions italiennes, dont les provinces de Turin, Florence, Rome et en Sicile, il y avait beaucoup d'adolescents, de femmes et d'enfants à qui, à leur arrivée à l'escale romaine, ont été offerts des cadeaux et des bouquets de fleurs pour les femmes. La plupart de ces personnes proviennent de camps situés à Alep, Damas et dans des zones du nord de la Syrie, dans lesquels ils se trouvaient depuis plusieurs années (source ANSA).

