news

Prions ensemble pour les malades en Chine : à un moment difficile pour la communauté chinoise, un signe de fraternité et d'espérance

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Dans la périphérie est de Rome, dans la paroisse san Giuseppe Cafasso, une prière pour les malades a eu lieu hier soir, à l'invitation de la Communauté de Sant'Egidio. Ce temps de prière a réuni des Italiens et des Chinois, pour demander au Seigneur la guérison de ceux qui ont été touchés par le coronavirus en Chine et partout dans le monde.

Un signe de proximité et de fraternité, qui va au-delà des craintes suscitées par la diffusion du virus et qui exprime le désir d'être proches par l'amitié de ceux qui ont été touchés non seulement pas la maladie, mais aussi par la stigmatisation et la peur.