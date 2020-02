news

7 février: C'est la fête de la Communauté de Sant'Egidio qui célèbre son 52e anniversaire dans la joie et la gratitude envers le Seigneur

Aujourd'hui Sant'Egidio a 52 ans. Partout dans le monde la Communauté est en fête, dans la gratitude envers le Seigneur pour ces années de prière, de fraternité, d'amitié avec les pauvres et d'engagement pour la paix.

Son histoire a commencé le 7 février 1968 à Rome quand Andrea Riccardi, avec un petit groupe de lycéens, décidèrent de changer le monde. Aujourd'hui Sant'Egidio est présente sur tous les continents. Le Pape François, qui a rebaptisé Sant'Egidio "la Communauté des 3 P" (Prière, Pauvres, Paix), lui a confié la mission "de retisser patiemment le tissu humain des périphéries, que la violence et l'apauvrissement ont lacéré; de communiquer l'évangile à travers l'amitié personnelle; de montrer qu'une vie devient vraiment humaine quand elle est vécue aux côtés des plus pauvres; de créer une société où personne n'est plus étranger. C'est la mission de franchir les frontières et les murs pour réunir".

Avec un nom choisi dans les années '70 du lieu où elle avait trouvé une stabilité, l'église et le monastère de Sant'Egidio, dans le coeur du Trastevere, est née une histoire qui a conduit la Communauté dans les périphéries humaines et existentielles des divers continents, de l'engagement parmi les pauvres de toutes conditions (sans domicile, personnes âgées seules, enfants des rues en Afrique et en Amérique latine, mineurs grandissant à l'Ecole de la Paix) jusqu'aux programmes pour le soin des malades du SIDA et l'enregistrement à l'état civil (avec les projets DREAM et BRAVO!), du dialogue interreligieux dans l'"esprit d'Assise" au travail pour la paix dans divers pays du monde et particulièrement en Afrique, suite à celle obtenue le 4 octobre 1992 pour le Mozambique, mettant fin à une guerre civile qui avait fait un million de morts.

Aujourd'hui continue le grand défi pour la construction d'un monde plus humain à différents niveaux, comme la proximité avec les sans-abri, pour vaincre l'isolement social, ou les couloirs humanitaires pour sauver des vies humaines et favoriser l'intégration, pour n'en citer que quelques-uns.

La fête de Rome du 8 février à Saint-Jean-de-Latran - ouverte à tous les amis de la Communauté et aux représentants des institutions - n'est que la première: de nombreuses autres suivront dans les plus de 70 pays où est présente Sant'Egidio, de l'Europe à l'Afrique, de l'Asie à l'Amérique latine.