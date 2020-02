news

Un an après la rencontre historique d'Abu Dhabi: les couloirs humanitaires, expression de la fraternité universelle

Daniela Pompei en a parlé à l'occasion des célébrations aux Emirats arabes unis

Le 4 février, à Abu Dhabi, s'est tenu le premier forum international "A Celebration of Human Fraternity Agenda", à un an de la signature historique du document sur la fraternité humaine, entre le Pape François et le Grand imam d'al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, un pas en avant important dans le dialogue entre chrétiens et musulmans.

Dans le forum du 4 février 2020, diverses personnalités engagées dans le dialogue et dans la promotion des droits humains ont exposé les initiatives au sein desquelles ils travaillent.

Daniela Pompei de la Communauté de Sant'Egidio a illustré l'expérience d'accueil et d'intégration des couloirs humanitaires, en particulier "La fraternité - a-t-elle dit - n'est ni facile ni instinctive mais elle est révolutionnaire. Les couloirs humanitaires voient en l'autre un frère à soutenir et à aimer.



