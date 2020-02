news

A Hong Kong, Sant'Egidio lutte contre la contagion par le don de masques respiratoires et de désinfectants aux sans domicile, aux migrants et aux aînés

Frontières ouvertes aux aides provenant de l'Italie et de l'Indonésie

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

A Hong Kong, en Chine, les écoles et les églises sont fermées, depuis de nombreux jours déjà, à cause de la diffusion du coronavirus. Pour les pauvres, la vie est particulièrement dure: dans les rues désertes qui est sans domicile peine encore plus qu'avant pour trouver de quoi manger. Et ne pas avoir le matériel pour éviter la contagion - masques respiratoires et désinfectants -, outre l'exposition à la contagion, augmente l'isolement.

Grâce à la solidarité de Communautés d'autres pays (en particulier l'Italie et l'Indonésie), ce matériel, désormais introuvable sur place, est arrivé à Hong Kong.

Ces jours-ci les amis de la Communauté de Hong Kong passent dans les rues de la ville pour distribuer des masques respiratoires aux enfants de l'Ecole de la Paix et à leurs familles (en majorité des migrants), aux personnes âgées et aux pauvres qui vivent dans la rue. En un temps où les rencontres sont rares, cela a été l'occasion de goûter encore une fois la joie d'une fraternité qui ne veut oublier personne.