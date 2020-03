news

Monitorage téléphonique, distribution de repas dans la rue, restaurant pour les pauvres : Sant'Egidio à l'époque du coronavirus dans un reportage de TG1 [IT]

La situation d'urgence sanitaire liée au coronavirus nous incite à nous engager davantage et à faire preuve d'une nouvelle créativité afin que personne ne reste seul, surtout les personnes âgées et plus pauvres qui n'ont pas de logement. Un reportage de TG1 (en italien)

Dans le contexte de l'urgence sanitaire #coronavirus nous ne voulons laisser personne seul. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide.

Vous pouvez faire un don en ligne. merci !