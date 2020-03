news

Jeunes pour la Paix: le mouvement ne s'arrête pas mais s'organise en ligne

#RestiamoUniti: Restons unis pour "garder les yeux ouverts sur le monde"

Enfermés chez nous, au temps du COVID-19, les jeunes voient les amis par appel vidéo et vidéochat. Les Jeunes pour la Paix, habitués à se rencontrer "en chair et en os" - pour aider ensemble les aînés, les enfants, les personnes sans domicile et pour promouvoir la solidarité à travers des rencontres et des conférences - ont fait l'expérience d'une nouvelle manière de se rencontrer.

Le mouvement solidaire et culturel lié à la Communauté de Sant'Egidio s'est réuni virtuellement lundi 16 mars à l'occasion de la rencontre intitulée "Jeunes pour la Paix à la frontière. La dure vie des réfugiés et des migrants". Voir l'article à ce sujet sur Vita.it [en italien]

Grâce à la plateforme informatique Teleskill, des jeunes, garçons et filles, de toute l'Italie, se sont réunis en ligne pour écouter le récit de Francisco Guevara, un jeune de Sant'Egidio, qui a passé plusieurs semaines avec les réfugiés de Tapachula, à la frontière entre le Mexique et le Guatemala.

Francisco a raconté la dure vie des migrants, dont beaucoup sont de jeunes enfants ayant fait le voyage pour réaliser le "rêve américain" ou également le "rêve mexicain".

Sont également protagonistes de ce récit des enfants, à travers lesquels on apprend l'histoire de voyage de voyages périlleux, de violence mais également d'espérance.

Le prochain rendez-vous de #restiamouniti [restons unis] est lundi prochain. On parlera du Soudan du Sud, en présence de Paolo Impagliazzo, Secrétaire général de la Communauté, qui a accompagné les protagonistes dans le processus de paix, qui a abouti à l'étape significative de la signature de la Déclaration de Rome. A cette occasion, les participants pourront également poser leurs questions et partager leurs réflexions.

En un temps où prévaut la préoccupation pour soi, durant l'urgence coronavirus, les Jeunes pour la Paix lancent ainsi la proposition de garder les yeux ouverts sur le monde.

La première rencontre de #RestiamoUniti est disponible en ligne [en italien]

REGARDER L'ENREGISTREMENT