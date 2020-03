news

De Xi'an jusqu'à Rome et Milan: des milliers de masques sur «la route de la soie» de la solidarité

Ces masques sont destinés aux personnes sans domicile fixe suivies par la Communauté

Ils sont tous là, devant la cathédrale de Xi'an, ville située au cœur de la Chine, ancienne capitale de l’empire (connue comme la ville de l’armée en terre cuite): l’évêque Mgr Dang, plusieurs prêtres, d’autres amis et tant de cartons de masques en partance pour l’Italie. Sur la grande banderole rouge on peut lire l’inscription: "Entre Chang'an (ancien nom de Xi'an) et Rome: l'amour, toujours". Et en chinois est cité un proverbe qui signifie : «affrontons ensemble ce défi, parce que nous sommes tous dans la même barque».

Les milliers de masques sont le fruit d’une collecte à laquelle a participé tout le diocèse et sont destinés en particulier aux sans-abri de Rome et de Milan, suivis par la Communauté de Sant'Egidio et par les services de l'aumônerie du Vatican.