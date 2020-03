news

A Tegucigalpa au Honduras, Sant'Egidio est aux côtés des jeunes de la rue

En cette période difficile, nos bénévoles, équipés de masques, apportent à manger à ceux qui n’ont pas de maison

[Nous traduisons ci-dessous les textes de la vidéo]

Nos amis sans abri…

La fidélité de l’amitié avec Sant’Egidio

Les besoins de ceux qui vivent dans la rue sont nombreux. En tout premier lieu, se protéger du froid et manger à sa faim.

Aider ceux qui ne trouvent pas de refuge pour la nuit peut leur permettre de ne pas mourir de froid. Et en cette époque de Covid-19…, ces personnes sont les fragiles et les plus démunies.

18 mars 2020

Et ceux-là ne sont que quelques-uns de ceux que nous sommes parvenus à rencontrer…

Merci à tous ceux qui, avec amour et au milieu de la crise, nous nous aidés à réaliser cela.

Si vous voulez nous aider, merci de vous signaler auprès de Arleny Mejia





