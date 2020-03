news

"Notre amitié est plus forte que toute maladie". Message vidéo de solidarité depuis le centre nutritionnel de Matola au Mozambique

"Notre amitié est plus forte que toute maladie". Dans un message vidéo, enregistré à Matola, au Mozambique, arrive à l'Italie un message de solidarité. "Nous pouvons encore rêver. Nous sommes proches de vous par la pensée et par la prière" sont les paroles des enfants du centre nutritionnel qui ont même écrit sur leurs panneaux "We are one" ("nous ne faisons qu'un").

Si ce temps de mondialisation montre que pour les virus les fontières n'existent pas, la fraternité est également sans frontière, à commencer par le Mozambique, un pays auquel la Communauté est très liée par une histoire de paix et de solidarité.