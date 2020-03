news

Répondons à la contagion globale par la globalisation de la solidarité

Des images d'espérance qui nous parviennent des Communautés de Sant'Egidio dans le monde

Nous vivons des jours difficiles : l'urgence sanitaire touche le monde entier avec la diffusion du coronavirus, et presque tous les pays ont pris des mesures de distanciation sociale pour lutter contre la contagion.

La situation de beaucoup de pauvres est plus grave que jamais. Nombreux sont ceux qui n'ont pas à manger.

Voici alors tout le sens des images que nous vous montrons dans cette nouvelle: ce sont les aides que, partout dans le monde, nos Communautés offrent en ce moment aux plus pauvres.



Cela va des campagnes d'information sur le COVID-19, notamment dans les villages les plus reculés, aux appels vidéo passés aux résidents des établissements pour personnes âgées afin de les joindre "à distance" par des paroles d'affection. Les aides alimentaires se multiplient, avec les courses livrées à domicile et les distributions de repas dans la rue. On distribue aussi des articles d'hygiène fabriqués chez soi.



L’urgence a changé les habitudes de tous, mais pas celle de penser aux autres, à travers une affection conjuguée à la créativité.



Même si, pour prévenir la contagion, il faut augmenter les distances physiques entre les personnes, ce mouvement de solidarité montre une proximité de cœur, entre des personnes de différents pays, unies par l'amour pour les pauvres qui, aujourd'hui plus que jamais, demandent de ne pas être laissées seules.

Dans la situation d'urgence liée au coronavirus, nous ne voulons laisser personne seul. Pour cela, nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez faire un don en ligne. Merci !