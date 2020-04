news

Plusieurs articles de la presse internationale illustrent l'engagement de Sant'Egidio pour lutter contre l'épidémie

La presse italienne et internationale suit avec intérêt l'engagement des Communautés de Sant'Egidio pour lutter contre les effets dramatiques de l'épidémie, surtout chez les personnes les plus fragiles: personnes sans-abri, âgées, handicapées.

Parmi les nombreux reportages parus ces derniers jours, nous signalons les articles ci-dessous:



New York Times 24/03/2020 (en anglais)

Inside the outbreak. Rome’s Homeless Don’t Have the Luxury of Staying Home

Entretien avec Francesca Zuccari sur la situation des personnes sans logement à Rome



Rome Reports 24/03/2020 (en anglais)

Despite coronavirus, Sant'Egidio keeps soup kitchen open for homeless people

En vidéo, comment la vie de la Communauté continue dans le service aux pauvres et dans la prière

En espagnol : Pese al coronavirus, San Egidio mantiene su comedor para personas sin hogar

Malgré le coronavirus, Sant'Egidio maintient ses repas pour les personnes sans-abri



Vida Nueva Digital 22/03/2020 (en espagnol)

Tíscar Espigares: “Con el coronavirus, los sin techo han pasado de ser invisibles a ser unos apestados”

Entretien avec Tíscar Espigares sur la situation des personnes sans abri en Espagne



Vida Nueva Digital 22/03/2020 (en espagnol)

Ante el coronavirus, la Comunidad de Sant’Egidio en México no se olvida de los pobres

L’engagement au Mexique pour protéger la vie des personnes sans abri et la vie de tous



Euronews 21/03/2020 (en italien)

Coronavirus. Senza un tetto si è ancora meno uguali degli altri

Coronavirus. Sans un toit on est encore moins égal aux autres



Tgr Rai Campania 24/03/2020 (en italien)

Video: Intervista ad Antonio Mattone sull’assistenza ai clochard in questa fase di emergenza

Entretien avec Antonio Mattone sur l'assistance aux clochards en ce moment



Siamo Noi (TV2000) 19/03/2020 (en italien)

“La chiesa sarà la casa dei poveri”. L’accoglienza notturna nella chiesa di San Callisto a Roma

L'accueil de nuit dans l'église saint-Callixte à Rome

Dans la situation d'urgence liée au coronavirus nous ne voulons laisser personne seul. C'est pourquoi nous avons de votre aide. Vous pouvez faire un don en ligne. Merci !