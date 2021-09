news

Saint Gilles abbé dans l'art: le doux visage d'un ami des sans défense et de la Parole de Dieu

Le culte lié à Saint Gilles, saint des causes difficiles et protecteur des faibles, a assumé une dimension européenne du Xe au XIIe siècle. Du saint se trouvent diverses représentations, en particulier dans l'art flamand, mais pas seulement, comme on peut le voir à travers les représentations ci-jointes. Gilles est représenté aux côtés de la biche persécutée par la flèche du roi, que le saint protège avec sa main. Dans l'iconographie, comme sur la toile conservée dans l'église de Sant'Egidio à Rome, le saint est représenté avec la bible en main, blessé par la flèche, comme à indiquer le lien entre la Parole de Dieu et la défense des plus faibles.