13 mars 2021 : 8 années avec le pape François, messager de paix et de fraternité

Huit années se sont écoulées depuis le 13 mars 2013, jour de l'élection de Jorge Mario Bergoglio au trône papal. Nous le remercions pour ces années, pour son message de paix, pour avoir remis au centre de l’Eglise les périphéries géographiques et existentielles, pour la force évangélique de son pontificat, pour son amour paternel.

Nous le remercions pour son récent voyage en Irak, où le pape François, en tant que pèlerin de la paix, a apporté la bonne nouvelle à ce pays meurtri, dans la période difficile de la pandémie. (pour en savoir plus, lire les paroles d'Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo).

Personne n'est oublié et, comme l'a rappelé le pape lors de la Prière pour la paix d'octobre dernier à Rome, "Personne ne se sauve tout seul, nous ne pouvons nous sauver qu'ensemble". Relisons aujourd'hui les paroles du pape, afin de continuer à vivre une Église des pauvres et des périphéries, dans laquelle la fraternité peut ouvrir des "chemins d'espérance" et pour construire, avec l'aide de Dieu, un monde de paix.