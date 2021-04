news

"Mais tout peut changer. Cela dépend de chacun d'entre nous." Mémoire du Saint Pape Jean-Paul II, décédé le 2 avril 2005

Seize années sont passées, mais le souvenir des fidèles est toujours vivant, ainsi que le sentiment de gratitude de la Communauté de Sant'Egidio pour le Saint Pape Jean-Paul II, qui a accompagné notre chemin pendant presque trois décennies.

Témoin de la douloureuse histoire européenne du siècle dernier, Jean-Paul II s'est déplacé sur la scène mondiale et a su percevoir le rôle de plus en plus important que les religions joueraient à l'avenir.

En 2003, alors qu'il était déjà âgé et malade, Jean-Paul II a déclaré au corps diplomatique réuni au Vatican : "Mais tout peut changer. Cela dépend de chacun d'entre nous. Chaque personne peut développer en elle son propre potentiel de foi. Il est donc possible de changer le cours des événements". Cela a toujours été sa confiance.

