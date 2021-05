news

Charles de Foucauld, petit frère universel, parmi les futurs saints proclamés par le pape François

Sa mémoire est conservée dans la basilique de Saint Barthélémy

Le 3 mai, le pape François a présidé au Vatican la célébration d'un Consistoire ordinaire public pour voter sur sept causes de canonisation. L'une d'elle concerne Charles de Foucauld, frère Charles de Jésus, le petit frère universel, qui a consacré sa vie à témoigner de l'Évangile parmi les pauvres en Algérie.

Une relique de frère Charles est conservée dans la basilique Saint-Barthélemy, sanctuaire des nouveaux martyrs.

Il s'agit de la truelle qu'il utilisait pour la construction de ses ermitages, sur laquelle est gravé son emblème, le cœur et la croix. La relique, don des Petites Sœurs de Jésus et du postulateur de la cause de canonisation, a été remise lors d'une prière le 29 octobre 2019.

Nous nous souvenons de cet événement aujourd'hui, en rapportant la lettre des Petites Sœurs écrite à cette occasion et une note de Frère Charles

Lettre de petite sœur Luigina, supérieure de Tre Fontane

Ta première construction en Algérie était une petite chapelle. Immédiatement après, tu as construit une grande salle pour accueillir tous les invités. Tu as demandé à tout le monde d'appeler ta maison "fraternité", parce que tu voulais que tout le monde sache que tu étais le frère de tous les pauvres et de tous les êtres humains sans distinction. Nous aussi, tes disciples, nous voulons que nos maisons soient ouvertes à tous......

Notes de Charles de Foucauld prises lors de sa retraite avant l'ordination sacerdotale

En quoi consiste la préparation ? En grandissant dans l'amour, dans la connaissance, dans la maturité. Acquérir : plus d'amour, l'observance fidèle de ma Règle ; faire en toutes choses ce qui est le plus parfait, la perfection des actes quotidiens ; surtout la prière, l'humilité, l'amour du prochain ;

