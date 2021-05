news

À Anvers, un vélo solidaire apporte de la nourriture aux personnes âgées isolées

Dans les rues d'Anvers, un vélo un peu particulier circule depuis quelque temps : pas tant parce qu'il pousse un grand conteneur, mais à cause d’un logo : la colombe avec l'arc-en-ciel, qui se détache au milieu et qui explique à ceux qui le voient que ce "chariot" ne vend rien, mais offre gratuitement de la nourriture et de l'amitié.

Il est conduit par les Jeunes pour la Paix d'Anvers, qui ont commencé à l'utiliser pour apporter des repas chauds à des personnes âgées particulièrement pauvres et seules. L'arrivée du vélo solidaire, aux portes de chaque maison, produit surprise et joie, non seulement en raison de la bonne nourriture proposée, mais aussi par la possibilité d'une rencontre, même à la une fenêtre, qui rompt le dur isolement de ces temps de pandémie.