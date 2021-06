news

À Calais avec la Communauté de Sant'Egidio de Belgique, parmi les jeunes migrants et les réfugiés toujours sans avenir

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

A l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, un groupe de la Communauté de Sant'Egidio en Belgique s'est rendu à Calais, où des milliers de jeunes réfugiés et déplacés vivent à la frontière dans des situations dramatiques depuis des mois et parfois des années. Ils viennent principalement d'Érythrée, du Soudan, d'Afghanistan, et tentent de saisir l'opportunité de rejoindre le Royaume-Uni.

Les conditions de vie à Calais sont effroyables. Ils dorment dans de petites tentes ou à la belle étoile. Parmi eux, des familles et des mineurs non accompagnés.

Des chaussures confortables et solides, des sacs de couchage et des colis alimentaires ont été le soutien bienvenu apporté à ces réfugiés. Tout comme le moment "chaleureux" de la rencontre, conclu par une partie commune de volley-ball.

Face à ces jeunes, prisonniers de leur condition de réfugiés, sans endroit où se poser, on ressent plus fortement la nécessité pour l'Europe d'aborder la question migratoire de manière sérieuse et responsable.

Sant'Egidio propose des itinéraires sûrs et légaux, des couloirs humanitaires, notamment pour les réfugiés de guerre vulnérables. Parmi les propositions présentées récemment par la Communauté, il y a également la migration légale et temporaire pour des raisons professionnelles et un engagement plus cohérent en faveur de relations économiques plus équitables entre le Nord et le Sud et de la résolution pacifique des conflits, afin que plus personne ne soit obligé de quitter son pays.