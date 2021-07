news

La Communauté de Sant'Egidio exprime son affectation au pape François et lui souhaite un prompt rétablissement. Nous prierons tout particulièrement pour lui ce soir, dans notre prière pour les malades

Avec affection, la Communauté de Sant'Egidio exprime sa proximité avec le Pape François en ces heures d'hospitalisation à l'hôpital Gemelli et lui souhaite un prompt rétablissement.

Dans la prière du soir de la Communauté, aujourd'hui consacrée aux malades, une place particulière sera accordée à l'invocation et à la demande de protection pour le Saint-Père, comme il nous y a si souvent invités, afin qu'il retrouve rapidement la santé et puisse exercer pleinement son ministère de père et de pasteur.