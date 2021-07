news

Soudan du Sud: les pourparlers en faveur de la paix se poursuivent à Rome avec Sant'Egidio

Du 15 au 18 juillet se sont tenues à Rome des négociations entre le gouvernement sud-soudanais, le SSOMA Real SPLM et le SSOMA SSUF/A

Du 15 au 18 juillet 2021, la Communauté de Sant'Egidio a accueilli des pourparlers de paix entre le gouvernement de transition revitalisé d'unité nationale (RTGoNU) du Soudan du Sud, le South Sudan Opposition Movements Alliance-South Sudan United Front/Army (SSOMA SSUF/A), et le SSOMA-Real Sudan People's Liberation Movement (SSOMA Real SPLM), en présence d'observateurs de la communauté internationale pour continuer l'initiative de Rome. Pendant quatre jours, les parties ont signé deux documents: la feuille de route pour l'inclusion du Real SPLM et du SSUF/A dans le mécanisme de vérification du cessez-le-feu (CTSAMVM) et la feuille de route du dialogue politique sur les causes du conflit, au terme de laquelle les parties se sont engagées à signer un accord-cadre.

Avec le premier accord le SSOMA s'engage à établir un contact de communication avec le CTSAMVM; à participer à un groupe de travail technique, qui sera organisé par le CTSAMVM et Sant'Egidio en partenariat avec l'IGAD et le RJMEC du 2 au 5 septembre; et à promouvoir un cours de formation pour les militaires, qui seront engagés dans les structures du CTSAMVM.

Le second document signé par les délégations engage les parties à observer un calendrier de rencontres qui se tiendront à Rome en septembre, octobre et novembre 2021 et conduiront, comme l'espèrent les médiateurs de Sant'Egidio ainsi que les observateurs internationaux, à un accord définitif de paix entre les parties.

A la renconte étaient présents des représentants des gouvernements d'Ethiopie, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan, de Suisse et du Japon, ainsi que des représentants de l'Union européenne, de l'IGAD, de l'UNMISS, du RJMEC et du CTSAMVM, qui ont soutenu les progrès accomplis.