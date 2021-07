news

La Communauté de Sant'Egidio s'unit avec affection à la douleur du président Marco Impagliazzo et de sa famille suite au décès de son père Dino

La Communauté de Sant'Egidio s'unit avec affection à la douleur de son président Marco Impagliazzo et de sa famille - sa mère Fernanda, ses frères et soeurs Paolo, Giovanni, Chiara - suite au décès de son père Dino, qui s'est éteint après une longue vie au cours de laquelle il a été un exemple d'engagement citoyen et un témoin de l'amour chrétien pour l'Eglise et pour les plus pauvres, en particulier pour les sans-abri de Rome. Il était connu comme "le chef des pauvres" en raison de son engagement à fournir de la nourriture à des centaines de sans-abri.

Les funérailles auront lieu dans la basilique de Santa Maria in Trastevere le mardi 27 juillet à 11 heures. Vous pourrez suivre la cérémonie sur le lien suivant : https://youtu.be/STdSCuwWddQ.

