19 août. Journée mondiale de l’aide humanitaire. Merci à tous les volontaires engagés à travers le monde aux côtés des derniers et au service de la paix

Chaque année, le 19 août marque l'anniversaire de l'attentat à la bombe perpétré en 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak, au cours duquel 22 travailleurs humanitaires avaient perdu la vie. Depuis lors, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de commémorer les nombreuses femmes et nombreux hommes volontaires qui risquent d'être attaqués, blessés ou tués dans le cadre de leur travail humanitaire.

Pour la Communauté de Sant'Egidio, qui depuis sa création a impliqué tant de personnes dans différentes parties du monde dans un engagement volontaire et non rémunéré pour rendre le monde meilleur, en particulier au service des plus pauvres et des sans défense, la journée d'aujourd'hui est dédiée à tous ceux qui travaillent auprès des enfants dans les écoles de la paix, avec les personnes âgées, les personnes handicapées, les prisonniers, dans les programmes d'aide humanitaire au niveau international, comme DREAM, pour combattre le fléau du SIDA en Afrique, et BRAVO! pour donner un nom aux nombreux enfants invisibles qui n'ont pas d'acte de naissance et à ceux qui, sans cesse et au milieu de tant de difficultés, travaillent pour la paix, pour la défendre et la construire, là où il y a des conflits et de la violence.

L'aide humanitaire, c'est de la nourriture, des soins, des médicaments, la défense des droits de l'homme et du citoyen, l'accueil de réfugiés par des couloirs humanitaires, la recherche de la paix. C'est le travail de nombreuses personnes, de volontaires, de véritables travailleurs humanitaires qui relèvent de nombreux défis pour sauver et améliorer la vie de centaines de milliers de personnes. Merci à eux !