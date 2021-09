news

Écoles d'été de Sant'Egidio : les banlieues préparent la nouvelle année scolaire avec enthousiasme

Septembre, période de rentrée à l'heure du passe sanitaire. Et tandis que les écoles effectuent les derniers préparatifs en prévision de la première sonnerie, les Summer Schools de la Communauté de Sant'Egidio ont déjà repris leurs activités. Pour les volontaires et les enfants concernés, en fait, ce sera la dernière semaine. Nées l'année dernière dans le but de profiter des vacances d'été pour combler les lacunes de nombreux enfants laissés pour compte en raison du confinement, les Summer Schools ont en fait rouvert leurs portes en juin de cette année et sont restées opérationnelles tout l'été.

Au cours de la dernière semaine, entre les larmes qui coulaient déjà et les dernières révisions, les volontaires - dont beaucoup sont des lycéens et des étudiants, mais il ne manque pas d'adultes et de retraités qui offrent leur temps et leurs compétences - se sont attelés à la préparation des enfants pour la rentrée scolaire. Cette année encore, les volontaires ont constaté l'impact de l'enseignement à distance et des fermetures sur l'éducation des enfants. Les difficultés liées à l'apprentissage des tables de multiplication ou à la conjugaison du passé composé ont été accompagnées de l'enthousiasme des enfants qui, entre un jeu et une leçon, ont compris l'importance de rattraper ce qu'ils avaient perdu : "Une fille nous a crié combien elle était heureuse de pouvoir apprendre l'écriture cursive ; je n'avais jamais vu quelqu'un aussi heureux de pouvoir étudier à nouveau", confirme Giovanna P., 17 ans. Une joie qui est une espérance pour l'année scolaire qui va commencer : même le Covid ne peut arrêter l'enthousiasme d'un enfant face au monde de demain.