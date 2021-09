news

Mercredi 15 septembre, grâce aux vaccins, la Mensa de Sant'Egidio à Rome ouvre à nouveau en présentiel !

À partir du 15 septembre, la mensa de la Communauté de Sant'Egidio de Rome, située Via Dandolo 10, ouvrira ses portes à partir de 16h30 et permettra à nouveau aux sans-abri et à tous les invités qui la fréquentent habituellement d'accéder aux salles à manger pour prendre leur repas à table. Bien que les portes de la mensa n'aient jamais été fermées, même pendant le confinement, des repas "à emporter" ont été distribués et ont dû être consommés ailleurs, afin de respecter les mesures dictées par la pandémie.

Mais à l'heure où, grâce à la campagne de vaccination, il est possible de reprendre certaines activités, comme la restauration dans des locaux pour les personnes munies d'un passe sanitaire , il est important que cet avantage touche tout le monde. La reprise du "repas à table" pour de nombreux sans-abri est un moment très attendu : non seulement en raison de la possibilité de consommer de la nourriture d'une manière plus confortable, mais aussi parce que c'est un moment de sociabilité redécouverte.

Ce changement a été rendu possible grâce à l'engagement du centre de vaccination de Sant'Egidio qui, depuis le début du mois de juillet, a déjà vacciné plusieurs milliers de personnes qui, pour des raisons environnementales et bureaucratiques, seraient restées "invisibles" pour le système de santé. Au contraire, à partir de demain, tous, outre l'avantage d'une protection importante pour leur santé et celle de toute la population, se verront également restituer la dignité de s'asseoir à table dans un environnement familier, grâce aux certificats de vaccination. Pour les personnes qui n'ont pas encore satisfait à leurs obligations en matière de vaccination, des repas à emporter continueront d'être distribués, comme les mois précédents.