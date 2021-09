news

"Tutti" : le nom du nouveau centre Sant'Egidio inauguré à Anvers porte un programme d'inclusion et de solidarité

Tutti, le nouveau centre d'accueil socioculturel de la Communauté de Sant'Egidio à Merksem, quartier de la ville d'Anvers, a été inauguré. L'espace, situé dans l'église Saint-Barthélemy, sera une porte ouverte aux personnes vulnérables et à tous ceux qui souhaitent œuvrer au renforcement du tissu social. Concrètement, des activités de solidarité seront proposées en journée, à commencer par des cours de langue pour les nouveaux arrivants. La "Salle Bart" rénovée pourra également accueillir des spectacles et des fêtes.

La cérémonie d'ouverture du 18 septembre s'est déroulée en présence de Koen Geens, ancien ministre de la Justice ; Emmanuel Ikeobi, vicaire épiscopal d'Anvers ; Hilde Kieboom, vice-présidente de Sant'Egidio ; Tom Meeuws, conseiller aux affaires sociales de la ville d'Anvers. Le chanteur et acteur Hans Van Cauwenberghe s'est produit lors de la soirée d'ouverture.

"Tutti" fait référence à "Fratelli tutti", l'encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Le projet de la communauté a été réalisé en collaboration avec la ville d'Anvers, la paroisse et d'autres organisations de quartier. Cette initiative fait suite au succès d'autres lieux d'accueil et de solidarité ouverts par la Communauté à Anvers : le bar "Amici, Coffe & Books" dans la Kammenstraat et l'initiative socio-écologique Laudato Si' à Linkeroever. En 25 ans d'activité dans la ville, Sant'Egidio a associé à ses activités des enfants, des jeunes, des nouveaux arrivants, des personnes âgées et des personnes handicapées. "Tutti", comme on dit en Italie et maintenant aussi en Belgique.