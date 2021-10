news

Dimanche 17 octobre: mémoire de la déportation des juifs de Rome. RV Largo 16 ottobre 1943 à 19h

Depuis 1994, la Communauté de Sant'Egidio et la Communauté juive de Rome organisent un événement annuel pour commémorer la déportation des Juifs de Rome, effectuée par les nazis le 16 octobre 1943.

1024 Juifs ont été arrachés de leurs maisons et déportés à Auschwitz : seuls 16 sont revenus. La blessure infligée au tissu social de la ville était profonde. C'est une date que l'on ne peut oublier si l'on veut penser à un avenir commun à tous les Romains. Le souvenir de l'horreur de la guerre et de cet événement tragique ne peut que rendre plus convaincu et déterminé notre engagement à nous opposer aux manifestations d'antisémitisme sous toutes leurs formes et aux expressions de xénophobie et de racisme de toutes sortes.

C'est pourquoi nous nous réunirons le dimanche 17 octobre 2021 de 19h00 à 20h00 au Portique d'Octavie, à côté de la Grande Synagogue, à l'endroit même où étaient concentrés les Juifs raflés de leurs maisons pour être déportés vers les camps d'extermination.

Nous serons nombreux, conformément à la réglementation sur le confinement du Covid-19, romains, jeunes, familles, nouveaux Italiens, personnes âgées, écoles, associations, à converger vers le lieu de mémoire désormais appelé "Largo 16 ottobre 1943".