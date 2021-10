news

Le défi de la paix à Abidjan avec "Peuples frères, Terre d'avenir"

Dans le sillage de la rencontre internationale de Rome, "Peuples frères, Terre d'avenir", s'est tenue dimanche 24 octobre une prière pour la paix à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Dans ce pays, qui a tant souffert il y a dix ans en raison d'une crise politique qui avait divisé en deux son territoire, la Communauté de Sant'Egidio a joué un rôle important pour la réconciliation, en particulier à travers le dialogue interreligieux. La paix - ont dit les représentants des diverses confessions chrétiennes présentes et des musulmans - est un défi à relever chaque jour, dans les villes du pays. Plusieurs représentants d'organisations de jeunes étaient également présents.

Un engagement qui trouve dans les religions un rempart contre la violence, les conflits et les crises sociales, comme celle que le pays est en train de vivre ces mois-ci, notamment à cause des effets de la pandémie. Il a été question de tout ceci, ainsi que de la crise environnementale - très forte dans les grandes métropoles africaines - au cours de la rencontre qui s'est tenue dans la Maison de la Communauté de Sant'Egidio à Abidjan, en présence de nombreuses ONG et associations locales ainsi que des représentants des institutions, auxquels a été remis, par un groupe d'enfants, l'appel de paix.