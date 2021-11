news

30 novembre: Journée Mondiale "Villes pour la Vie". Des manifestations sont prévues en 2000 lieux sur tous les continents

Conférence de presse le 26 novembre à 11h30

2001-2021 : des attentats du 11 septembre contre les tours jumelles à la pandémie de Covid-19

Le 26 novembre, à 11h30, au cours d'une conférence de presse, la Communauté de Sant'Egidio présentera le bilan de 20 ans du mouvement qui porte la campagne contre la peine capitale sur tous les continents. Une évaluation sera faite de la manière dont la peine de mort recule dans le monde. Des données seront fournies sur les pays abolitionnistes et rétentionnistes, des histoires seront rapportées sur les succès et les difficultés rencontrés, les changements effectués et les nouvelles stratégies.

La conférence de presse illustrera également les initiatives prévues pour le 30 novembre, mémoire du jour où la peine de mort a été abolie pour la première fois en Europe, dans le Grand-Duché de Toscane, où une mobilisation mondiale partira du Colisée avec la participation de plus de 2 000 capitales et autres lieux qui ont rejoint le mouvement "Cities for Life".

Libérer le monde de la peine de mort. 2001-2021 : vingt ans de campagne disent que c'est possible !

CONFÉRENCE DE PRESSE

(en présentiel et sur le web)

Communauté de Sant'Egidio

Rome, Via della Paglia 14B

Vendredi 26 novembre 2021

11 h 30

Mario Marazziti, coordinateur de la campagne internationale et cofondateur de la Coalition mondiale contre la peine de mort, prendra la parole.