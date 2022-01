news

Hommage à David Sassoli: c'est la disparition d'un homme fidèle aux principes de la démocratie et de l’humanisme dont l’Europe est porteuse

dans cette brève, la vidéo de son intervention lors de la Journée Mondiale des Villes pour la Vie, Villes contre la Peine de Mort, le 30/11/2021

La Communauté de Sant'Egidio exprime son amitié à la famille de David Sassoli et se souvient de lui comme d'un homme loyal, pour qui l'essence de la politique était de travailler pour le bien commun et pas seulement pour celui de son propre parti, fidèle aux principes de démocratie et d'humanisme dont l'histoire de l'Europe est porteuse. Il y a un peu plus d'un mois, le 30 novembre, il avait participé à notre Journée internationale contre la peine de mort, avec un message plein d'espérance pour l'avancée de ce combat, dont il était fermement convaincu et qu'il définissait comme "un devoir moral inaliénable". Pour l'Europe et pour tous.

Celui qui nous a quittés était un ami cher que nous connaissions depuis toujours, depuis ses années de formation en tant que catholique, démocrate, jeune et homme de dialogue, et tout au long de sa carrière professionnelle et politique. Dans son engagement intense au sein du Parlement européen - dont il était un président estimé par tous les partis politiques - il a su se laisser guider par ces idéaux d'humanité et de justice, qui sont aujourd'hui plus que jamais indispensables pour guider les institutions, pour une Union capable d'incarner un projet de démocratie humaniste, à commencer précisément par le respect des droits de l'homme et la protection des plus fragiles. A cet égard, son adhésion à l'appel "Pas d'avenir sans aînés" contre la "santé sélective" et en faveur des soins à domicile, lancé par Sant'Egidio au début de la pandémie du Covid-19, a été significative.