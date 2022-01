news

Une réponse au froid: accueillir les sans-abri. A Rome, dans le quartier de Tuscolano, Sant'Egidio ouvre un nouveau centre d'accueil de nuit

Alors que l'Italie est touchée par les premiers jours de froid intense de la nouvelle année, dans le quartier de Tuscolano à Rome, la Communauté de Sant'Egidio gère l'un des nouveaux centres d'accueil de nuit pour les sans-abri, mis en place avec le soutien de la municipalité et du VIIe arrondissement de Rome. C'est un signe de Noël - la première nuit a eu lieu le 23 décembre - et cela a impliqué un grand nombre de personnes, y compris celles qui préparent un repas chaud et d'autres qui apportent des effets nécessaires pour la nuit, ainsi que leur volonté d'écouter et de tenir compagnie.

"Enfin, je peux manger tous les jours" a déclaré l'un des hôtes et un autre, poursuivant son discours, a dit : "c'est le paradis sur terre !". Je peux enfin dormir en paix". Le geste le plus simple pour restaurer la dignité - offrir un toit et de la nourriture - est perçu avec une extrême gratitude et fait naître l'espoir. Le lendemain de son premier accueil, F. est allé se faire couper la barbe et les cheveux, parce qu'il peut enfin "rester propre", comme il dit. Un autre invité, un jeune homme du Bangladesh, venait de sortir de l'hôpital, avec des points de suture à enlever. Il allait dormir dans un parc. Pour lui et pour beaucoup d'autres, ce sera un hiver différent, plus chaud, grâce à un effort pour créer davantage de centres, compte tenu des contraintes imposées par la pandémie et de l'objectif de généraliser cette forme d'intervention pour protéger les "invisibles" vivant dans de nombreux quartiers de la ville.

L'engagement pour sauver la vie des sans-abri pendant la période de grand froid peut être soutenu en offrant sa disponibilité personnelle, à travers le formulaire de contact, ou par une contribution aux initiatives diffusées dans les différentes villes où la Communauté est présente : faites un don maintenant !