Prière pour la paix en Ukraine, présidée par Mgr Paul Gallagher, mercredi 26 janvier à 19h15 à Rome

à l'invitation du pape François. Prière en simultanée à Kiev

"Je suis avec inquiétude la montée des tensions qui risquent de porter un nouveau coup à la paix en Ukraine et de remettre en cause la sécurité du continent européen, avec des répercussions encore plus larges."

C'est par ces mots que le pape François, à l'issue de l'Angélus de dimanche dernier, a exprimé sa préoccupation face à la dégradation de la situation en Ukraine et a appelé à une journée de prière pour la paix, le mercredi 26 janvier prochain.

La Communauté de Sant'Egidio, répondant à cette invitation exprimée par le pape François, propose une prière spéciale pour l'Ukraine le mercredi 26 janvier à 19h15 dans la basilique de Santa Maria in Trastevere.

La prière sera présidée par S. Exc. Mgr Paul Gallagher, Secrétaire du Saint-Siège pour les Relations avec les États.

Au même moment, à Kiev, la Communauté de Sant'Egidio priera pour la paix.