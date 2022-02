news

4 février: Journée internationale pour la Fraternité humaine. Il y a 3 ans, le pape François rencontrait le grand imam Al-Tayeb à Abu Dhabi #HumanFraternity

Le 4 février 2019, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, ont signé la déclaration d'Abu Dhabi, une étape de grande importance dans le dialogue entre chrétiens et musulmans. Le document réunit chrétiens et musulmans au terme d'un parcours qui, pour les deux parties, en continuité avec leurs propres textes sacrés et traditions, converge vers les thèmes de la paix et de la coexistence commune, à travers la liberté religieuse, la citoyenneté et la fraternité.

Marco Impagliazzo a écrit à cette occasion : "Le voyage du pape François à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis (dans l'histoire de l'Église, le premier voyage d'un pape dans la péninsule arabique) a été marqué par deux accolades et deux signatures. L'accolade de la paix avec le grand Imam d'Al Azhar, et donc avec le monde musulman sunnite, qui a scellé un chemin de rencontres dont j'ai été témoin avec la Communauté de Sant'Egidio dans "l'esprit d'Assise". C'est une accolade qui a conduit à la première des deux signatures, celle d'un document conjoint entre l'Église catholique et l'Université Al-Azhar (le lieu culturel et religieux le plus important de l'Islam sunnite) sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Nous nous déclarons frères avec toutes les implications positives de ce nom. Les dirigeants des grandes religions du monde et, humblement, la Communauté sont les témoins de l'accolade et de la signature. C'est la réalisation du rêve de Jean-Paul II : les religions prient pour la paix et les unes pour les autres. Non plus les uns contre les autres."

Après cette réunion historique, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 4 février Journée internationale de la fraternité humaine.

Le pape François a récemment déclaré : "C'est un motif de satisfaction que les nations du monde entier s'unissent dans cette célébration, visant à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel, comme le demande également le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé le 4 février 2019 à Abu Dhabi par le Grand Imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, et moi-même ". La fraternité, c'est tendre la main aux autres, les respecter et les écouter à cœur ouvert. J'espère que des mesures concrètes seront prises, avec les croyants d'autres religions et les personnes de bonne volonté, pour affirmer qu'aujourd'hui est un temps de fraternité, en évitant d'alimenter les heurts, les divisions et les fermetures. Prions et engageons-nous chaque jour pour que nous puissions tous vivre en paix en tant que frères et sœurs"".

