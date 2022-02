news

Comment suivre la rediffusion de la liturgie pour l'anniversaire de la Communauté à Saint-Jean-de Latran, le 10 février à 18h

Jeudi 10 février, dans le respect des règles sanitaires, ce sera jour de fête dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran pour le "peuple" de Sant'Egidio qui commémore ses 54 ans lors d'une célébration présidée par le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse et président de la Conférence épiscopale italienne. Une célébration qui pourra rassembler un nombre limité de personnes, mais qui pourra également être suivie en ligne, dans tous les pays du monde où la Communauté est présente.

POUR PARTICIPER EN LIGNE :

SITE WEB de Sant'Egidio

FACEBOOK : Pages de Sant'Egidio, Diocèse de Rome, Avvenire, Padre Pio TV

TV : sur Telepace (canaux 73 et 214 HD plus d'infos)

Cela étant, des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales se rendront à Saint Jean de Latran - même si c'est par "délégation" en raison des mesures de prévention mises en place - avec les amis pauvres de la Communauté qui, ces derniers mois, ont connu une souffrance croissante en raison des effets, non seulement sanitaires, mais aussi sociaux et économiques de la pandémie : les sans-abri, les personnes âgées, à commencer par celles qui sont seules, les personnes handicapées, les immigrés désormais intégrés dans notre pays et les réfugiés arrivés avec les couloirs humanitaires, que Sant'Egidio continue d'indiquer comme un modèle durable en Italie et en Europe. Un peuple dans lequel se confondent ceux qui aident et ceux qui sont aidés, parce que chacun peut librement faire quelque chose pour les autres ; un peuple qui vit aujourd'hui, encore plus, la nécessité d'œuvrer pour la paix, menacée dans de trop nombreuses régions du monde.

La fête de Rome n'est que la première de nombreuses autres fêtes que nous vivrons dans les plus de 70 pays où Sant'Egidio est présent, de l'Europe à l'Afrique, de l'Asie à l'Amérique.