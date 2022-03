news

A Kiev et à Lviv, la guerre n'arrête pas l'amour pour les pauvres. Sant'Egidio distribue des repas chauds dans les rues et dans les abris souterrains

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La nuit, ils descendent dans les abris, comme tout le monde. Mais s'ils se protègent et protègent leurs familles, les membres de la Communauté de Sant'Egidio de Kiev et de Lviv ne quittent pas des yeux les plus pauvres et les plus vulnérables. Et dès que c'est possible, ils sont dans les rues ou dans les stations de métro, apportant une soupe chaude à ceux qui n'ont pas de maison où s'abriter, et qui souffrent surtout du froid et de la peur.

Dans les images que nous publions, nous voyons la préparation et la distribution de sandwichs et de soupe, la distribution dans les gares, dans les rues et dans les métros, tandis que même dans les magasins, les stocks de nourriture commencent à s'épuiser.

Nous sommes à leurs côtés dans la solidarité et la prière.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES INITIATIVES DE LA COMMUNAUTE DE SANT'EGIDIO AU SUJET DE L'UKRAINE, CONTACTEZ-NOUS A L'AIDE DU FORMULAIRE CI-DESSOUS :