Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, apporte son aide aux déplacés venant de Kiev et des autres villes bombardées

La ville de Lviv, située dans la partie la plus occidentale de l'Ukraine, est devenue ces derniers jours un abri pour les réfugiés de l'est du pays, de Kharkiv et Zaporozhya, et de Kiev.

Des places d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir les nombreuses personnes qui sont arrivées sans rien, en quête de salut. Dans le quartier périphérique de Sychiv (lieu où Jean-Paul II avait célébré une messe avec des jeunes en 2003, sur une grande esplanade), un grand centre d'accueil pour personnes déplacées a été ouvert, accueillant une centaine de personnes. Chaque soir, la Communauté de Sant'Egidio de Lviv leur apporte et leur distribue un dîner.

