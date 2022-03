news

Sant'Egidio à Kiev, ou comment l'amour est plus fort que la guerre. Dans une ville très meurtrie, les membres de la Communauté prennent soin des pauvres et des personnes âgées

Les membres de la Communauté de Sant'Egidio, présents à Kiev, assiégée et sous les bombardements, sont une référence et un soutien pour les plus pauvres. Avec générosité et créativité, ils prennent soin de ceux qui se trouvent dans des situations d'extrême fragilité, telles que les personnes âgées des maisons de retraite et les sans-abri.

Chaque jour, dans le quartier de Troeshina, à la périphérie de Kiev, les membres de l'Ecole de l'Evangile vont donner des repas dans la rue aux pauvres, qu'ils rencontraient régulièrement avant même la guerre. La "maison chaleureuse", maison d'accueil pour sans-abri que la Communauté avait ouverte depuis un certain temps, est devenue un lieu de refuge et d'accueil.

Environ 400 personnes pauvres sont régulièrement suivies par téléphone et reçoivent, de toutes les manières possibles, de la nourriture. Certains reçoivent de l'argent sur des cartes prépayées afin qu'ils puissent acheter de la nourriture.

En outre, par le biais des réseaux sociaux, la Communauté a activé un réseau de bénévoles qui a contribué à l'évacuation de la résidence pour personnes âgées de Čajka - dans laquelle la Communauté effectue son service depuis de nombreuses années - située dans un district de Kiev proche de la zone où les combats ont lieu. Les personnes âgées ont été transportées de l'autre côté de la rivière, vers trois autres établissements dans des quartiers relativement « calmes » de la ville.