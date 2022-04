news

7 avril: Journée Mondiale de la Santé. Les 20 ans du programme DREAM en Afrique

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, la directrice de DREAM, Paola Germano, évoque les progrès sanitaires réalisés par le programme en 20 ans de présence en Afrique.

Le programme DREAM, créé pour la prévention et le traitement du SIDA, le virus VIH et son "massacre silencieux", a mis son expérience au service du traitement d'autres maladies. Lors de la pandémie de Covid-19, DREAM a appliqué ses normes sanitaires pour assurer la vaccination, grâce à ses bienfaiteurs, dont beaucoup ont participé à la campagne de collecte de fonds mise en place par Coop qui lui a permis d'atteindre des milliers de bénéficiaires en Afrique.

Depuis le centre DREAM de Zimpeto, visité par le pape François lors de son voyage au Mozambique en 2019, Paola Germano souligne l'importance de diffuser une culture de la santé, pour éviter que les réponses de la science et de la médecine ne soient contrariées par les fake news : un défi que le programme relève depuis ses débuts, pour sauver le plus de vies possible.

Entretien avec Paola Germano, directrice du programme DREAM