news

Ukraine: la guerre, c'est le passé ; la paix est jeune. Flash mob des Jeunes pour la Paix, place d'Espagne à Rome

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Face à la poursuite de la guerre en Ukraine et à l'escalade de la violence, la mobilisation des Jeunes pour la Paix n'a pas cessé. Des centaines d'élèves des collèges et lycées se sont rassemblés sur la Piazza di Spagna pour une Flash Mob de la Paix afin d'adhérer à l'appel du Pape François, adressé à l'Angélus dimanche dernier, à "déposer les armes et commencer une trêve pascale".

Après avoir occupé pacifiquement le Capitole le 7 mars, l'escalier le plus célèbre du monde a été coloré aux couleurs de la paix lors d'une manifestation organisée par le mouvement de jeunes de Sant'Egidio sous le slogan "Oui à la paix, non à la guerre !". Au cours de la Flash Mob pour la paix, il y a eu des témoignages de Syrie et d'Ukraine, mais aussi un discours de Lea Polgar, une femme juive d'Istrie, qui a échappé à la déportation avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale.

VIDÉO