Pâques de solidarité à Copenhague (Danemark) avec la Communauté de Sant'Egidio

Pendant la Semaine Sainte, la Communauté de Sant'Egidio à Copenhague a apporté à manger aux personnes sans domicile fixe qui vivent dans les rues près de la gare de Nørreport. Au Danemark on estime qu’il y a entre 10.000 et 15.000 personnes sans domicile fixe et que la moitié d’entre elles vivent dans la région de la capitale danoise. Un tiers d’entre elles a moins de trente ans. Il semble bien que le nombre de jeunes qui vivent dans une situation économique précaire soit en augmentation. Dans un pays européen connu pour sa richesse, celui qui apporte un repas dans la rue, avec Sant'Egidio, veut manifester par un geste concret que la solidarité est de la responsabilité de tous.