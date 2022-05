news

Flash mob à la fontaine de Trevi: jeunes italiens et réfugiés manifestent pour la paix

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Occupation pacifique de la fontaine de Trevi par les Jeunes pour la paix de Sant'Egidio, pour manifester leur solidarité avec les victimes de la guerre en Ukraine et appeler à la paix. Parmi eux, des jeunes d'Ukraine et de pays touchés par des années de guerre (Syrie, Irak, Colombie) qui, avec leurs amis italiens - lycéens et étudiants - ont lancé une "Flash mob de paix" sous les yeux curieux des touristes.

Après avoir brandi des pancartes colorées, les jeunes ont scandé plusieurs slogans : "Paix, paix, paix" ; "Premier mai, fête du travail et de la paix" ; "Déposons nos armes et désarmons nos cœurs". Cette initiative fait suite à de nombreuses autres manifestations #nowar organisées par les JXP dans des lieux symboliques de Rome tels que la Place d'Espagne, le Capitole et la Piazza Vittorio.