news

Attente de paix et responsabilité de l'hospitalité: la rencontre des religieux, religieuses et laïcs qui ont fait le choix de l'accueil comme réponse à la guerre

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

L'expérience de l'accueil des réfugiés a été au centre de la réflexion de nombreux religieux, religieuses et laïcs - une centaine étaient présents et plus de cinq cents connectés via internet - qui ont participé à la rencontre organisée par la Communauté de Sant'Egidio sur le thème "Attente de paix, responsabilité de l'hospitalité".

L'assistance nombreuse a confirmé un sentiment commun qui a mûri dans le cœur de la vie consacrée au cours de ces trois mois de guerre : comment être des instruments de paix et comment répondre de manière adéquate à l'appel au secours de dizaines de milliers d'Ukrainiens et de réfugiés ukrainiens. "Nous en sommes au début, qu'avons-nous fait ? Qu'est-ce qui nous manque ?" a demandé Soeur Maria Concepcion Escobar, colombienne, Supérieure générale des Sœurs de la Présentation de la Sainte Vierge, en rappelant que toutes les expériences de vie religieuse sont nées à des époques bien plus dramatiques que la nôtre. L'ouverture de nos maisons peut devenir, dit-elle, un moment propice pour raviver nos charismes.

Le père Matteo Sanavio, Rogationniste, a souligné l'importance des réseaux de religieux pour recueillir la demande d'accueil et montrer la beauté du partage des espaces de vie commune. Il serait souhaitable que cela devienne une nouvelle frontière à parcourir pour les personnes consacrées. En définitive, disait don Marco Gnavi, la paix "c'est l'autre qui peut me sauver et m'accompagner, même si l'aube ne s'est pas encore levée ; c'est la famille qui m'accueille, la maison qui m'ouvre ses portes". Parce que "chaque geste et chaque choix qui va dans cette direction devient un signe. La solidarité est notre façon de répondre à la guerre".

REVOIR LA VIDEO

(NB : la traduction démarre à la minute 04:30)