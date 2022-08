news

A Lima, Pérou, l'église Saint Lazare a été confiée à la Communauté de Sant'Egidio

Au cœur de la ville de Lima, se trouve une ancienne église dédiée au pauvre Lazare, de la parabole de l'Évangile. Il y a des siècles, c'était la chapelle d'une colline sur laquelle on enfermait les lépreux. Au fil du temps, l'église s'est enrichie et la colline de Rímac est devenue un quartier populaire et central de la ville. Depuis le palais du gouvernement, sur la plaza de Armas, en traversant le pont sur le fleuve, quelques pas mènent à San Lázaro, devenue aujourd'hui église paroissiale.

C'est l'église que l'archevêque de Lima, Mgr Carlos Castillo Mattasoglio, a voulu confier à la Communauté de Sant'Egidio pour qu'elle soit un signe dans la ville.

Le 31 juillet, lors d'une célébration solennelle, a eu lieu la " toma de posesión " de la paroisse, marquant le début du travail pastoral du père Frederic Comalat, de la Fraternité Missionnaire de Sant'Egidio, assisté du père Erduin Ortega. Avec eux, la Communauté de Lima vit la mission d'accueillir les pauvres et de communiquer l'Évangile, en proposant de vivre la foi profonde du peuple péruvien dans l'histoire et face aux défis du présent.