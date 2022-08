news

L'été de la solidarité à Turin avec les réfugiés ukrainiens

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La Communauté de Turin a organisé un été riche en événements pour les réfugiés ukrainiens. La sasison a commencé début juillet par une grande prière pour la paix qui a rassemblé, dans l'église des Saints-Martyrs, une centaine de réfugiés venus de plusieurs régions d'Ukraine.

Puis ont suivi les fêtes et les sorties avec les familles ukrainiennes, hébergées dans une grande structure d'accueil d'urgence à Turin : goûters, jeux et une excursion dans une ferme pédagogique pour les plus petits. Pour les personnes malades, il y a eu la possibilté de passer quelques jours de vacances ensemble au bord des lacs d'Avigliana, non loin de Turin.