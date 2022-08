news

Conclusion de la rencontre européenne des Jeunes pour la Paix à Amsterdam, Global friendship. Rendez-vous l'an prochain à Padoue et Venise

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La rencontre internationale des 1000 Jeunes pour la Paix réunis dans la capitale des Pays-Bas, originaires de 15 pays européens, dont l'Ukraine, avec une importante délégation de Kiev, Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Cherson et Donetsk, s'est terminée dimanche à Amsterdam. Trois jours d'amitié, de débat et de réflexion sur différents thèmes - écologie, migration, pauvreté - qui ont permis d'exprimer les espoirs de ce mouvement de jeunes lié à la Communauté de Sant'Egidio et de consolider son engagement à diffuser, chaque jour, une culture de solidarité et d'inclusion à l'école, à l'université et dans les périphéries, aux côtés des enfants en difficulté, des sans-abri, des personnes âgées et des réfugiés.

"Nous sommes libres de travailler pour la paix, d'être heureux et d'aider les autres. Rêvons ensemble d'un avenir sans guerre ni violence", a déclaré Marco Impagliazzo à l'assemblée plénière. "Construisons des communautés où chacun se sent chez soi, un lieu où les peurs du présent peuvent être surmontées. Les peurs ne peuvent être surmontées qu'en étant avec d'autres personnes. Anne Frank a trouvé dans ce journal un ami et dans les mots la force de résister. Etty Hillesum s'est rendue au camp de Westerbock pour aider ses frères et sœurs qui ont été triés de là vers les camps de la mort. Avoir des idéaux a sauvé la vie d'Anna et Etty", a fait remarquer le président de Sant'Egidio, appelant à faire vivre l'héritage de ces deux jeunes juives néerlandaises qui ont connu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah.

La rencontre comprenait également une conférence de Mario Giro sur la situation internationale difficile et la guerre en Ukraine, une visite de la Maison d'Anne Frank et du Mémorial national des victimes de l'Holocauste, une manifestation pour la paix dans le centre d'Amsterdam et une liturgie eucharistique festive présidée par Mgr Johannes Hendriks, évêque de Haarlem-Amsterdam, en présence de Mgr Giancarlo Dellagiovanna de la nonciature apostolique aux Pays-Bas. A l'issue de la rencontre, les Jeunes pour la Paix ont convenu de se retrouver l'année prochaine à Padoue et Venise pour une nouvelle étape de Global friendship, l'amitié mondiale.