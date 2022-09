news

Le message du président de la Communauté de Sant'Egidio pour la mort de S.M. la reine Elizabeth II

A l'occasion du décès de la reine Elizabeth II, le président de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, a envoyé un message de condoléances à l'ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Saint-Siège, Christopher John Trott. Nous en publions la traduction :

Cher ambassadeur Trott, cher ami,

permettez-moi d'exprimer mes sincères condoléances à l'occasion du décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Ses sept décennies de règne sont un témoignage de son profond dévouement à votre pays. Elle laisse derrière elle un héritage de service du bien commun et a contribué à guider le monde et le Commonwealth à travers des périodes de grands changements - puissions-nous tous apprendre de son profond engagement dans le service.

Je suis convaincu que Sa Majesté le Roi Charles III, inspiré et consolé par les expressions de sympathie et de proximité des peuples du monde entier, dirigera la nation dans l'esprit et l'exemple de Sa Majesté.

Soyez assurés de mes prières et de celles de la Communauté de Sant'Egidio pour vous et votre pays en ces jours. Que le peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth reçoive du réconfort en cette période de deuil.