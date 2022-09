news

14 septembre: journée de prière pour l'Ukraine, à Sainte-Marie du Trastevere et en tout lieu où Sant'Egidio est présente, on priera pour la paix

Le 14 septembre, fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, à l'initiative du Conseil des Conférences épiscopales européennes et de la Conférence épiscopale italienne, une journée de prière pour la paix en Ukraine sera célébrée dans toutes les Eglises d'Europe.

La Communauté de Sant'Egidio s'associe à cette grande invocation pour la paix, avec la prière du soir à Santa Maria in Trastevere et dans tous les lieux où elle est présente, faisant sien l'appel du Pape François qui demande "à chacun d'être un bâtisseur de paix et de prier pour que les pensées et les projets de concorde et de réconciliation se répandent dans le monde".